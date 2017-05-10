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السمري: مصر لا تنتج المخدرات ولكنها مستهدفة
حاويات ـ بورسعيد ـ تهريب ـ مخدرات‎

السمري: مصر لا تنتج المخدرات ولكنها مستهدفة

2017-05-10 20:59:50

قال اللواء مجدي السمري، مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن قضية المخدرات جريمة عبر الدول، منظمة وتمر عبر البلاد، موضحًا أن مصر لا تنتج المخدرات، وبالتالي هذا تشكيل دولي يسهم في دخولها لبلد، وأبسط مثال، واقعة الكشف عن مصنع المخدرات صباح اليوم في طريق الكريمات، مؤكدًًا أن الترامادول أخطر العقاقير المخدرة، ولا يصرف إلا تحت إشراف طبيب، ولمدة 5 أيام.

وأضاف “السمري” في حواره ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، اليوم الأربعاء، أن الإدارة منظمة ومدربة، تتعامل مع قطاعات هامة بالدولة، ومعلوماتها يجب أن تكون محدثة بشكل مستمر، مشيرًا إلي أن مصر مستهدفة في المخدرات، وأهم شيء لدي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات هو سرية المعلومات.

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