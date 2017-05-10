جريزمان «5 من 5» في فيسنتي كالديرون بدوري أبطال أوروبا

حصل النجم أنطوان جريزمان على رقم قياسي له في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما حصل على العلامة 5 من 5 .

وكان أنطوان جريزمان قد سجل 5 أهداف في آخر في آخر 5 مباريات لعبها في دوري الأبطال في ملعب الفيسنتي كالديرون

وسجل جريزمان هدف فريقه الثاني أمام ريال في اللقاء الذي أقيم اليوم بإياب دور نصف النهائي بدوري الأبطال.