تقدم فريق أتليتكو مدريد على نظيره الريال بهدفين في 15 دقيقة في بداية لقاءهم الذي يجمع بينهام في اياب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا بملعب فيسنتي كالديرون.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الريال بثلاثة أهداف دون رد.

وكان ساؤول نيجيز قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 12 من رأسية على يسار نافاس وأضاف أنطوان جريزمان الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 15.