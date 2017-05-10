قال الدكتور خالد منتصر الكاتب الصحفي، إننا في حاجة لإعادة تعريف الدولة، وهل نحن دولة مدنية أم نحن دولة دينية، لافتا إلى أنه لا يعرف دولة مدنية تعتمد على الفتاوي بل يجب أن تعتمد على القانون.

وأضاف منتصر، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «معالي المواطن» على قناة ا«الحياة 2»، أن مسألة الاعتماد على الفتوى وإسراع البرلمان لتمرير قانون ينظم الفتوى، وتجاهل البرلمان لقانون ازدراء الإديان يشكل علامة استفهام كبيرة

ولفت منتصر إلى أن ما يحدث الآن هو يرسخ للسير في اتجاه الدولة الدينية، خاصة وأن البرلمان يسير ببطء شديد ويعارض لمناقشة قوانين تدعم حرية الرأي.