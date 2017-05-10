إذا كنتِ امرأة عاملة، فبالتأكيد تعانين من مشكلة فساد بعض أنواع الخضراوات والفاكهة، ولا تكتشفين ذلك إلا متأخراً نظراً لضيق الوقت لديكِ.

وحسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، نقدم لكِ بعض الحيل للحفاظ على الخضراوات والفاكهة أطول فترة ممكنة، منها أن تضعي تفاحاً بين حبات البطاطس، أما المشروم فالكيس الورقي يحافظ على عمره مدة أطول، والكرفس والبروكلي يساعد ورق السولوفان على الحفاظ عليه طازجاً، شاهدي الفيديو واعرفي المزيد من الحيل.اضغط هنا.