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بالفيديو.. أداة في المطبخ معها تحصلين على شعر "كيرلي"
شعر تصفيف الشعر

بالفيديو.. أداة في المطبخ معها تحصلين على شعر "كيرلي"

2017-05-10 20:44:09

قد يُمثل الحصول على شعر “كيرلي” مضيعة للوقت والنقود بالنسبة للبعض، فبعض الأساليب التقليدية تضيع وقت الفتيات في محاولة تصفيفه.

حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، بينما تذهب أخريات إلى صالون التجميل (الكوافير) لإتمام المهمة بشكل أسرع، لكنكِ لن تحتاجي لهذا كله بعد الآن، فقط أحضري بعض أعواد الـ”شاليموه”، وشاهدي الفيديو. اضغطي هنا.

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