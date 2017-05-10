أكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أنه تم زيادة أسعار 980 من الأدوية الخاصة بمناقصات وزارة الصحة والتي يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة من جانب الشركات والتي تم التعاقد معها لتوريد احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية في العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن الزيادة المتعلقة بأدوية مناقصات وزارة الصحة هى بين الوزارة والشركات ولا دخل للمريض بها.

وأوضحت رشا أن نسبة الزيادة من ٢٠ - ٥٠ % على سعر التوريد كما تم زيادة المحاليل بنسبة ٧٥ % على سعر التوريد، مشيرة إلى أن الزيادة تأتي لتوفير الأدوية بجميع المستشفيات خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة إلى أن المواطن لن يتحمل أي تكاليف مالية ولكن الذى يتحمل الزيادة هي الدولة، حيث سيتم التعامل بالأسعار الجديدة مع بدء أول توريد للأدوية بعد الزيادة.