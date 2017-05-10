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الصحة: زيادة أسعار مناقصات وزارة الصحة للأدوية لن تمس المواطن وتتحملها الدولة بالكامل
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة‎

الصحة: زيادة أسعار مناقصات وزارة الصحة للأدوية لن تمس المواطن وتتحملها الدولة بالكامل

2017-05-10 20:44:43
مـحـيـط _ مــروة رزق

أكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة انه تم زيادة أسعار 980 دواء خاص بأدوية مناقصات وزارة الصحة والتى يتم توريدها الى مستشفيات الوزارة من جانب الشركات والتى تم التعاقد معها لتوريد احتياجات المستشفيات الحكومية من الادوية في العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأكدت رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة ان هذة الزيادة المتعلقة بأدوية مناقصات وزارة الصحة هى بين الوزارة والشركات ولا دخل للمريض بها ، لافته الى أن نسبة الزيادة من ٢٠ - ٥٠ % على سعر التوريد كما تم زيادة المحاليل بنسبة ٧٥ % على سعر التوريد ، مشيرة الى ان هذة الزيادة تأتي لتوفير الادوية بجميع المستشفيات خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار.

واشارت رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة الى ان المواطن لن يتحمل اى تكاليف مالية ولكن الذى يتحمل الزيادة هى الدولة ، حيث سيتم التعامل بالاسعار الجديدة مع بدء اول توريد للادوية بعد الزيادة.

ادوية دواء

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