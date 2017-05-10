7 اختبارات عليك اجتيازها قبل الثقة في لياقتك البدنية2017-05-10 20:41:32
قد يكون مظهرك جيداً في الملابس، أو تتمتع بجسم جميل، لكن هذا لا يدل على أنك لائق بدنياً، فهناك مجموعةٌ من التمارين التي يجب أن تكون قادراً على إنهائها قبل أن تزعم ارتفاع لياقتك.
وقال بوبي ماكسيموس، وهو مدرب رياضي يعمل في صالة “جيم جونز” الرياضية، إحدى أرقى وأقوى الصالات الرياضية في أمريكا، يوجد عشرون معياراً يجب عليك الوفاء بها للتأكد من لياقتك البدنية، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، عن صحيفة” ذا اندبندنت” البريطانية.
قم بتحقيق المستويات العشرين وسيصبح جسدك أفضل من 99.9% من البشر، لكن إذا كنتَ فقط تريد أن تكون لائقاً بدنياً، يزعم ماكسيموس أن المعايير السبعة التالية هي المعايير الحاسمة:
تأدية تمرين العقلة/سحب البار 15 مرة
يجعلك هذا التمرين تستخدم كل عضلات جسدك: الجزء السفلي، والعلوي، ومنطقة الوسط (عضلات البطن، وأسفل الظهر، والحو، والعضلات الكبيرة من كل جانب من العمود الفقري، وعضلات الألوية، والأرداف، والمؤخرة)، وتشير القدرة على تأدية التمرين 15 مرة إلى أنَّ عضلاتك لا تحمل الكثير من الوزن الفائض، وأنَّك تعرف كيفية دفع عضلاتك للتآزر كعضلةٍ واحدة.
أداء تمرين القرفصاء الخلفي بحمل أوزان ضعف وزنك
يُشغِّل هذا التمرين أقوى عضلات جسدك وهي عضلات الألوية، والعضلة الرباعية، وعضلات باطن الركبة، وحمل ضعف وزن جسدك يثبت أنَّ قدمك قوية كفاية للتعامل تقريباً مع أي شيء.
جري 10 كيلومترات في 50 دقيقة
قد يكون الجري لمسافاتٍ طويلة أمراً معتاداً، لكنَّ الوقت الذي تقطع فيه المسافات يُعتَبَر مؤشراً على اللياقة البدنية، ووفقاً لماكسيموس فإنَّ قطع 6 أميال في 50 دقيقة أو أقل يدل أن رئتيك تعملان بكفاءة، وأنَّك تمتلك القدرة على استعادة لياقتك بسرعة بعد بذل المجهود.
تأدية تمرين النهوض التركي مستخدماً نصف وزنك
يُعَدُّ تمرين النهوض التركي تمريناً شاملاً لعضلات الجسم كلها، كما أنَّه يبني ويحافظ على قدرات الجسم بأكمله، إذ إن النهوض من على الأرض حاملاً نصف وزنك بين يديك يثبت أن عضلات المنطقة الوسطى لديك قوية حقاً.
تأدية تمرين الضغط بالبار باستخدام وزن يساوي وزن جسدك عشر مرات
يقول ماكسيموس إنَّ القدرة على أداء تمرين الضغط بالبار لعشر مرات بوزن يساوي وزن جسدك يعني أنَّك ستجتاز غالباً معظم اختبارات تمارين الضغط العسكرية، وأنَّ لديك قدرة حقيقية على التحمل.
تأدية تمرين السحب الأرضي لمسافة 500 متر في 90 ثانية
اجتياز هذا التمرين يُظهِر أنَّك تمتلك رئتين وقوة جسدية كافية لبذل دفعاتٍ من الجهد المكثف، والتي يصفها ماكسيموس بأنَّها أمرٌ أساسي لبعض الأفراد مثل جنود القوات الخاصة، ومقاتلي بطولة القتال النهائي.
أداء تمرين السحب الأرضي لمسافة 2000 متر في 7 دقائق
كما رأينا في التمرين السابق، يتطلب هذا التمرين رئتين قويتين، وكذلك قوة ذهنية كبيرة. وبينما ستفكر في منتصف المسافة في التوقف والانسحاب، يقول ماكسيموس إنَّ قدرتك على التغلب على المعاناة والاستمرار تعني أنَّك تمتلك قوة عزم وإصرار فولاذية.
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