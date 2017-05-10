أطلقت خدمة “مسموع” للمعرفة الصوتية مطلع شهر أبريل الماضي، أجهزتها الخاصة بالكتب الصوتية والمسموعة للشراء عبر الإنترنت بالتعاون مع موقع جملون.

وقال علاء سليمان، الشريك المؤسس لشركة مسموع: “نحن فخورون بهذه الشراكة مع (جملون)؛ لكونها خطوة مهمة نحو نشر ثقافة الكتب العربية المسموعة، وزيادة اتساع رقعة انتشارها ووصولها عالمياً”، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية.

وأضاف سليمان: “إن توفير الكتب الصوتية والمسموعة على هذه الأجهزة الخفيفة والعصرية يتيح للمستمع العربي الاستمتاع في أثناء ممارسة نشاطاته اليومية، بالاستماع إليها أينما كان حتى لو بعيداً عن مصادر الطاقة والإنترنت، كما أنها ستمنحه القدرة على اقتنائها أو إهدائها لأطفاله وأحبائه حول العالم؛ ما يسهم في انتشار محتوى غني باللغة العربية والحفاظ على الهوية”.

ومن جانبه، أوضح علاء السلال المؤسس والمدير التنفيذي لموقع جملون، أن “هذه الشراكة مع (مسموع) تشكل نقطة هامة في مواصلة تقديم الطرق المبتكرة لدعم وتطوير صناعة النشر بالوطن العربي، وإضافة داعمة لرؤيتنا لتوفير الكتب بصيغها كافة؛ الورقية والإلكترونية والصوتية”.

والجدير بالذكر أن هذه الأجهزة من “مسموع” ليست الوسيلة الوحيدة التي توفرها الشركة، وإنما تسير بمحاذاة طرق التقنية المرتبطة بالإنترنت؛ كمنصة مسموع، وتطبيق مسموع على الهاتف، أو عبر الاشتراكات السنوية للمؤسسات التعليمية لمكتبتها الصوتية الإلكترونية.