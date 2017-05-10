ضبط مسئول بمجلس مدينة قليوب 15 يوما متلبسا بتلقي رشوة2017-05-10 20:36:43
أمرت نيابة قليوب بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها بحبس مدير البيئة بمجلس مدينة قليوب 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بتقاضي رشوة مالية 5 آلاف جنيه وسرعة ضبط وإحضار 2 آخرين بمجلس المدينة لتورطهما بالقضية.
وكانت الرقابة الإدارية بالقليوبية، ألقت القبض على مدير البيئة بمجلس مدينة قليوب في أثناء تقاضيه رشوة 5 آلاف جنيه من أحد أصحاب المصانع أثناء جلوسهما على أحد المقاهي بالصوت والصورة.
وكشفت التحريات أن مدير البيئة استغل منصبه هو وأخرين في فرض مبالغ مالية على أصحاب المصانع بالمنطقة عن طريق تحرير محاضر وهمية لهم بتهمة الإضرار بالبيئة وتقاضي مبالغ وابتزازهم للتغاضي عنها.
وتبين قيام أحد أصحاب المصانع بتقديم بلاغ رسمي للرقابة الإدارية يفيد طلب المتهم منه مبلغ 20 ألف جنيه نظير حفظ محضر غرامة محرر له بـ100 ألف جنيه فطلب منه رجال الرقابة الإدارية مجاراة مدير البيئة تليفونيا حتى تم تخفيض المبلغ إلى 5 آلاف جنيه وفي مكان الاتفاق تم القبض عليه متلبسا بالرشوة.
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