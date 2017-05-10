داليا عبد القادر: البنوك ضخت أكثر من ثلاثة مليارات جنيه في المسؤلية المجتمعية2017-05-10 20:41:40
قالت داليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر ، إن الجهاز المصرفي يساهم في التنمية المجتمعية بصفة عامة، حيث أنه يركز على تطوير المناطق العشوائية وذلك لانها جزء من المجتمع ، مشيرة الى ان الجهاز المصرفي ضخ اكثر من ٣ مليارات جنيه في المسئولية المجتمعية على مدار الخمس سنوات الماضية .
وأوضحت ، أن اتحاد البنوك أطلق مبادرة منذ ٣ سنوات تقريبا لتطوير المناطق العشوائية بمشاركة الجهاز المصرفي وذلك لاول مرة تجتمع البنوك على هدف واحد وهو تطوير العشوئيات وتاهيل الشباب عل العمل .
وأكدت عبد القادر خلال مؤتمر العالم اليوم الاول للمسؤلية المجتمعية للشركات ، على أن الاتحاد نجح على مدار عامين ونصف العام تقريبا في تطوير ١٥ منطقة عشوائية في حلوان ، معتبرة أن دخول القطاع المصرفي في هذا الملف الصعب هو نقلة كبيرة يجب الوقوف أمامها .
وأوضحت أن اتحاد بنوك مصر يأتي من أهم ثلاثة اتحادات للبنوك على مستوى العالم ، بعد الاتحادين الامريكي والبريطاني، وان دخوله مع البنوك في مبادرة تطوير العشوائيات هو دليل على عدم تركيز البنوك على تحقيق الارباح فقط ، وانما لديها تصور للنمو الجتمعي ، معتبرة أنه لن يحدث نمو اقتصادي الا بالتوازي مع النمو المجتمعي .
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