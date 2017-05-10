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غداً الاجتماع الفني للقاء الزمالك وكابس يونايتد
ايناسيو - الزمالك

غداً الاجتماع الفني للقاء الزمالك وكابس يونايتد

2017-05-10 20:50:04

يعقد غدا الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام كابس يونايتد بطل زيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الزمالك لمواجهة كابس يونايتد في المباراة المقرر لها مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب في إطار الجولة الأولى لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا .
ويشهد الاجتماع حضور حمادة أنور المدير الإداري للفريق الأبيض وأحد مسئولي الفريق الزيمبابوي، بالإضافة إلى طاقم التحكيم ومراقب المباراة.

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