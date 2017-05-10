تخلص من الصداع النصفي بـ 8 وصفات فقط2017-05-10 20:33:34
يوما بعد يوم، يزداد عدد للذين يعانون من الصداع النصفي، الذي ينجم عنه ألم شديد في شق من الرأس إما الأيمن أو الأيسر، غثيان، وتشنج في عضلات الرقبة.
ورغم أن معظم المسكنات المتاحة في الصيدليات دون وصفة طبية لا تجدي عادة في علاج هذا النوع من الصداع والذي يطلق عليه البعض اسم الشقيقة، إلا أن هناك 8 وصفات طبيعية قد تكون الحل السحري للقضاء عليه، حسب “العربية”، عن موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة:
1 - قشور الموز
تعتبر قشور الموز أحد العلاجات الطبيعية الفعالة في التخلص من الصداع النصفي، فببساطة عندما تشعر بنوبة صداع ضع بعضا من قشور الموز على جبينك، وعندما تبدأ بشرتك في امتصاص البوتاسيوم الموجود بها ستشعر بتحسن ملحوظ.
2 - الزنجبيل
يحتوي الزنجبيل على خصائص علاجية فعالة للتخلص من الصداع النصفي، ويتم تناوله كمشروب ساخن بعد غليه في الماء لمدة 10 دقائق.
3 - مكعبات الثلج
للتخلص من الصداع النصفي، ضع بضع مكعبات من الثلج في قطعة قماش وقم بوضعها على رأسك وحول عنقك لبضع دقائق، فهذا من شأنه تقليل الألم تدريجياً.
4 - زيت اللافندر
يخفف زيت اللافندر (الخزامي) من آلام الصداع النصفي، وذلك عن طريق إضافة 5-6 قطرات من الزيت على 5-6 أكواب من الماء المغلي، ثم استنشاقها.
5 - زيت الريحان
يتمتع زيت أوراق الريحان بخصائص مهدئة، فهو يساعد على استرخاء العضلات والتخلص من الصداع.
6 - القهوة
تعد القهوة أحد العلاجات الطبيعية الفعالة في القضاء على الصداع النصفي عند بداية الشعور به، فالكافيين الموجود بفنجان واحد منها يعمل على تقليل تورم الأوعية الدموية، وبالتالي القضاء على الألم، لكن ينصح بعدم الإكثار من تناولها حتى لا تحدث نتائج عكسية.
7 - الحنطة السوداء
تكمن فائدة الحنطة السوداء كعلاج منزلي طبيعي للصداع النصفي في احتوائها على مركبات الفلافونويد، وهي مواد كيميائية نباتية ثبت أنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، كما أنها تقضي على الالتهاب وهو سبب شائع للصداع.
8 - بذور الكتان
قد ينجم الصداع النصفي المتكرر عن الالتهاب، ويمكن تخفيف آلامه عن طريق تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية والمتوفرة بكثرة في بذور الكتان وزيتها.
-
وزير الصحة: الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة
أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الانتهاء من إعداد خريطة ومنظومة صحية جديدة لمحافظات مصر تم خلالها تحديد الإمكانيات الحقيقية علي أرض الواقع بكل محافظة ، ...Wed, 10 May 2017 13:21:25 GMT
-
ليلة النصف من شعبان لها "طقوس خاصة" في الإمارات .. تعرف عليها
يعتبر الإحتفال بـ “حق الليلة”، وهي ليلة النصف من شعبان، جزءاً من التراث الإماراتي الأصيل، الذي توارثته الأجيال، ويحرص الأطفال كل سنة على استحضاره بالطواف على ...Wed, 10 May 2017 11:03:04 GMT
-
خبير اقتصادي: مصر لديها «أكبر احتياطات غاز طبيعي العالم»
وصف الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، أن حقول الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط بأنها “مستقبل الأجيال القادمة”، معتبرا اكتشافات الغاز الطبيعي في أخر ...Wed, 10 May 2017 12:21:14 GMT
-
واتس اب يضيف ميزة لحماية مستخدميه
أضاف تطبيق واتساب للتراسل الفوري ميزة جديدة بهدف توفير مزيد من الحماية لمعلومات المستخدمين التي يتم حفظها على شبكات تخزين خارجية. وأضاف واتس اب، التابع لشركة فيس ...Wed, 10 May 2017 10:54:25 GMT
-
البرلمان يصوت اليوم على قانون «العلاوة»Wed, 10 May 2017 10:37:12 GMT
-
فلسطين.. إضراب الأسرى يدخل يومه الـ24 والخميس "يوم غضب"
يواصل نحو 1700 أسير فلسطيني بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، إضرابهم المتواصل عن الطعام لليوم الـ24 على التوالي، فيما قررت اللجنة الوطنية لإسناد ...Wed, 10 May 2017 09:09:19 GMT
-
الريال يواجه أتلتيكو لحسم التأهل لنهائي دوري الابطال
يحل فريق ريال مدريد الإسبانى ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد بملعب “فيسنتي كالديرون”، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الاربعاء، فى إياب الدور نصف النهائي من منافسات ...Wed, 10 May 2017 08:29:49 GMT
-
السعودية توقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين
قررت المملكة العربية السعودية وقف التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة ...Tue, 09 May 2017 10:58:10 GMT
-
النقض تلغي أحكام قضية "اقتحام سجن العرب"
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام ...Tue, 09 May 2017 10:45:10 GMT