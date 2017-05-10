يعاني الكثير في بعض الأحيان من النسيان فيصعب على البعض في مواقف معينة تذكر مكان المفاتيح الخاصة به أو هاتفه المحمول.

إذا كنت من أولئك كثيري النسيان، لا تقلق وإليك 7 طرق مذهلة لتقوية الذاكرة والقدرة على حفظ الأشياء حسب “العربية”، عن موقع “كير2” المعني بالصحة:

1- الجلوس في وضع مستقيم

الجلوس في وضع مستقيم مع رفع الذقن قليلاً يعزز من تدفق الدم ووصول الأكسجين للمخ بنسبة 40%، ما يساعد في تقوية الذاكرة.

2- استخدام ألوان ملفتة للنظر

خلص الباحثون إلى أن استخدام الألوان الملفتة للنظر والخطوط المختلفة لتمييز المحتويات الدراسية المراد حفظها، يساعد على تذكر المحتوى بشكل أفضل.

3- متابعة المشاهد المضحكة

كشف الباحثون أيضاً تحسن القدرة على التعلم والتذكر لدى مجموعة من المسنين بعد متابعتهم لمقطع من المشاهد المضحكة بلغت مدته 30 دقيقة، وعزا ذلك إلى أن الفكاهة والضحك تقلل من هرمونات التوتر بالجسم.

4- المواظبة على المشي

التقدم في العمر تقلص مركز الذاكرة بالمخ، ووفقاً للأبحاث فالمشي يومياً يحسن ذاكرة كبار السن.

5- رفع الأثقال

وجدت دراسة حديثة أن رياضة رفع الأثقال تحسن الذاكرة بنسبة 10%.

6- مضغ العلكة

يزيد مضغ العلكة من معدل تدفق الدم للمخ، ما يحسن الذاكرة لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

7- تدوين الملاحظات

يساعد تدوين الملاحظات كتابة باستخدام الورقة والقلم على التركيز وتحسين الذاكرة.