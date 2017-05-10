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محافظ الدقهلية يغلق 102 منشأة غذائية لمخالفتها المواصفات الصحية
الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يغلق 102 منشأة غذائية لمخالفتها المواصفات الصحية

2017-05-10 20:34:07
خاص - محيط

قرر محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، غلق 102 منشأت غذائية بنطاق المحافظة لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص اشتراطات وإعدام 2153 كيلو أغذية متنوعة وعصائر ومشروبات لمخالفة المواصفات الصحية .

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الأربعاء - بأنه تم سحب 403 عينات أغذية متنوعة وتحرير 166 محضرا في إطار تكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات ، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين واستمرار جهود مديرية الصحة في القيام بحـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصا على صحة وحياة المواطنين واستمرار تلك الحملات بأنحاء المحافظة .

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