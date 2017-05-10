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الليلة أتليتكو مدريد يودع ملعبه أوروبيا
ريال مدريد - اتليتكو مدريد

الليلة أتليتكو مدريد يودع ملعبه أوروبيا

2017-05-10 20:34:23
محيط - أحمد عبد الخالق

يخوض اليوم فريق أتليتكو مدريد مباراة إياب نصف النهائي أمام نظيره ريال مدريد في ملعب فيسنتي كالديرون وقد تكون ليلة حزينة من جهتين على الروخيبلانكوس.
ويسقوم الروخيبلانكوس بوداع ملعب الفيسنتي كالديرون الليلة حيث سيلعب آخر مباراة له في المنافسات الأوروبية اليوم

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