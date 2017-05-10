أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، عن وقوع المنتخب المصري بقيادة وائل عبد العاطي، في المجموعة الثانية مع منتخبات فرنسا، الدنمارك، قطر، سلوفينيا والسويد، في القرعة التي أقيمت اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد الدولي بسويسرا.

وتقام منافسات البطولة في الفترة من 18 إلى 30 يوليو المقبل بالجزائر.

وفيما يلي المجموعات الأربع للبطولة:

المجموعة الأولي: (ألمانيا × النرويج × جزر الفارو- المجر × كوريا الشمالية × تشيلي).

المجموعة الثانية: (مصر × فرنسا × الدنمارك × قطر × سلوفينيا × السويد).

المجموعة الثالثة: (أسبانيا × تونس × مقدونيا × البرازيل × بلغاريا × روسيا).

المجموعة الرابعة: (كرواتيا × أيسلندا × الجزائر × السعودية × الأرجنتين × المغرب).