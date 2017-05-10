 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 08:59 مساءً
روابط سريعة
مصر تقع في مجموعة نارية بكأس العالم لكرة اليد للشباب
وائل عبد العاطي

مصر تقع في مجموعة نارية بكأس العالم لكرة اليد للشباب

2017-05-10 20:27:01
محيط - أحمد عبد الخالق

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، عن وقوع المنتخب المصري بقيادة وائل عبد العاطي، في المجموعة الثانية مع منتخبات فرنسا، الدنمارك، قطر، سلوفينيا والسويد، في القرعة التي أقيمت اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد الدولي بسويسرا.

وتقام منافسات البطولة في الفترة من 18 إلى 30 يوليو المقبل بالجزائر.

وفيما يلي المجموعات الأربع للبطولة:

المجموعة الأولي: (ألمانيا × النرويج × جزر الفارو- المجر × كوريا الشمالية × تشيلي).

المجموعة الثانية: (مصر × فرنسا × الدنمارك × قطر × سلوفينيا × السويد).

المجموعة الثالثة: (أسبانيا × تونس × مقدونيا × البرازيل × بلغاريا × روسيا).

المجموعة الرابعة: (كرواتيا × أيسلندا × الجزائر × السعودية × الأرجنتين × المغرب).

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3