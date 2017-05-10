 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 09:01 مساءً
روابط سريعة
طرح سوق الجملة بضاحية السلام بالعريش للإيجار بالمزاد العلني
اللواء عبد الفتاح حرحور

محافظ شمال سيناء يقرر ..

طرح سوق الجملة بضاحية السلام بالعريش للإيجار بالمزاد العلني

2017-05-10 20:28:16
خاص - محيط

قرر محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، طرح سوق الجملة فى حى ضاحية السلام بالعريش للإيجار بالمزاد العلنى عن طريق مجلس مدينة العريش، وفقًا للضوابط والقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد المحافظ -خلال لقائه اليوم الأربعاء-  عددا من تجار الجملة- على ضرورة رفع كفاءة السوق تمهيدًا لعودته الى العمل مرة أخرى بعد توقفه بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة، وأكد عقد اجتماع موسع مع تجار الجملة المستأجرين لمحال تجارية أو باكيات داخل السوق يوم السبت المقبل، مطالبًا بشن حملات أمنية لشرطة المرافق بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط الباعة الجائلين في الشوارع المحيطة بالسوق.

وأشار إلى قيام مديرية أمن شمال سيناء بمراجعة تصاريح السوق لسيارات نقل الفواكه والخضروات فى كمين الميدان عن طريق الخدمات الأمنية المعينة فى الكمين مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

بدوره، أكد المحاسب أسامة الغندور رئيس مركز ومدينة العريش عمل إدارة الأسواق في مجلس المدينة لمدة 24 ساعة والتنسيق مع شرطتي المرافق والتموين لتكامل منظومة العمل داخل سوق الجملة، إلى جانب شن حملات إشغالات فى العريش بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3