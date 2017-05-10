قرر محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، طرح سوق الجملة فى حى ضاحية السلام بالعريش للإيجار بالمزاد العلنى عن طريق مجلس مدينة العريش، وفقًا للضوابط والقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد المحافظ -خلال لقائه اليوم الأربعاء- عددا من تجار الجملة- على ضرورة رفع كفاءة السوق تمهيدًا لعودته الى العمل مرة أخرى بعد توقفه بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة، وأكد عقد اجتماع موسع مع تجار الجملة المستأجرين لمحال تجارية أو باكيات داخل السوق يوم السبت المقبل، مطالبًا بشن حملات أمنية لشرطة المرافق بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط الباعة الجائلين في الشوارع المحيطة بالسوق.

وأشار إلى قيام مديرية أمن شمال سيناء بمراجعة تصاريح السوق لسيارات نقل الفواكه والخضروات فى كمين الميدان عن طريق الخدمات الأمنية المعينة فى الكمين مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

بدوره، أكد المحاسب أسامة الغندور رئيس مركز ومدينة العريش عمل إدارة الأسواق في مجلس المدينة لمدة 24 ساعة والتنسيق مع شرطتي المرافق والتموين لتكامل منظومة العمل داخل سوق الجملة، إلى جانب شن حملات إشغالات فى العريش بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء.