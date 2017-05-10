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الزمالك في برج العرب لخوض معسكر مغلق قبل مواجهة كابس يونايتد
الزمالك

الزمالك في برج العرب لخوض معسكر مغلق قبل مواجهة كابس يونايتد

2017-05-10 20:19:52
محيط - أحمد عبد الخالق

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق معسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية.

ويستهدف الفريق الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمباراة كابس يونايتد بطل زيمبابوي في الجولة الأولى لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة على ملعب برج العرب.

واختار الجهاز الفني بقيادة إيناسيو 21 لاعبا من أجل اللقاء‫؛ بينما يغيب عن الفريق حسني فتحي وأحمد توفيق وصلاح ريكو للإصابة وعمر صلاح وأيمن حفني وإسلام جمال وأحمد جعفر لأسباب فنية.

و يؤدي الزمالك تدريبه اليوم وغدا على ملعب المباراة استعدادا للقاء المرتقب أمام بطل زيمبابوي.

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