رئيس مجلس النواب يتوجه لروما غدا2017-05-10 20:29:54
يتوجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب صباح غد (الخميس ) الى العاصمة الايطالية روما على رأس وفد من المجلس للمشاركة في القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بإيطاليا والجلسة العامة الثالثة عشرة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تعقد هناك يومي الجمعة والسبت القادمين .
وتناقش القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات بالجمعية موضوعا رئيسيا تحت عنوان “التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية” .
وعقب القمة تعقد اجتماعات مكتب الجمعية الذي يضم كلا من رئيسي البرلمان الإيطالي (النواب والشيوخ) والبرلمان الأوروبي من الشمال، والدكتور عبد العال ورئيس البرلمان التركي من الجنوب، كما سيعقد المكتب الموسع للجمعية اجتماعه بمشاركة البرلمانات الأربعة ، إضافة إلى رؤساء اللجان النوعية بالجمعية.
وبالإضافة إلى اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة للجمعية، سوف تعقد اللجان الخمس بالجمعية اجتماعاتها الخاصة بها، وهي لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم، ولجنة تحسين نوعية الحياة والتبادل الثقافي والتفاعل بين المجتمعات المدنية، ولجنة حقوق المرأة، ولجنة الطاقة والبيئة، إضافة إلى مجموعة العمل المعنية بالضوابط المالية واللوائح. بمشاركة ممثلين لمجلس النواب.
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