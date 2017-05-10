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فرنسا: حكومة كازنوف تتقدم باستقالتها رسميا
وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف

فرنسا: حكومة كازنوف تتقدم باستقالتها رسميا

2017-05-10 21:03:52

أعلنت الرئاسة الفرنسية ” الإليزية” قبول الرئيس فرانسوا أولاند الاستقاله التي تقدم بها رئيس الوزراء برنار كازنوف وحكومته اليوم الاربعاء، فيما طالب أولاند من كازنوف بتصريف الأعمال الجارية حتى يتم تشكيل فريق حكومي جديد.

وجاءت استقالة الحكومة بعد إعلان المجلس الدستوري الفرنسي في وقت سابق فوز ايمانويل ماكرون رسميا برئاسة فرنسا بـ 66.10 % من الأصوات في الجولة الثانية من الرئاسيات التي جرت الأحد الماضي.

وكانت الحكومة المستقيلة قد عقدت صباح الأربعاء آخر اجتماع لها برئاسة الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا أولاند، ومن المقرر أن تجري مراسم تسليم السلطة الأحد المقبل بقصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه).

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