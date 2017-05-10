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تدريب الأهلي.. إصابة عاشور وتأهيل حجازي وغياب السولية
الاهلي

تدريب الأهلي.. إصابة عاشور وتأهيل حجازي وغياب السولية

2017-05-10 20:19:29
محيط - أحمد عبد الخالق

خضع لاعبو الأهلي الأساسيون إلى تدريبات بدنية على هامش مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة زاناكو.

وأدى باقي اللاعبين فقرة تقسيمة قوية تحت إشراف من حسام البدري المدير الفني للفريق، عقب شفائه من حالة الإجهاد التي تعرض لها فى تدريب الأمس .

وأصيب حسام عاشور لاعب الفريق أثناء التدريبات بكدمة في يده وأسرع الفريق الطبي لعلاجه خارج الملعب وتم إسعافه ودخل لاستكمال المران، وجاءت الإصابة نتيجة سقوطه على يده.

وتغيب عمرو السولية متوسط ميدان الفريق عن التدريبات اليوم بسبب حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق لأدائه للامتحانات.

فيما واصل أحمد حجازي التأهيل استعدادا للعودة للملاعب  تحت إشراف محمد أبو العلا أخصائي التاهيل بالجهاز الفني.

ويستعد الأهلى لمواجهة زاناكو الزامبي المقرر لها السبت القادم على ملعب برج العرب في اطار الجولة 16 من دوري أبطال إفريقيا.

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