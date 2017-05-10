قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إقالة مدير الأمن الفدرالي الأمريكي لن تؤثر على التعاون بين موسكو وواشنطن، وأن لا علاقة لروسيا بذلك.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم /الأربعاء/ عن بوتين قوله ردا على سؤال لأحد الصحفيين - لن تؤثر. وسؤالكم، يبدو مضحكًا بالنسبة لي. الرئيس ترامب يتصرف في إطار عمله الذي ينص عليه الدستور والقانون. ما علاقتنا نحن؟.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقال أمس الثلاثاء، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) جيمس كومي، في تطور مفاجئ، قائلًا إن كومي لم يعد قادرا على قيادة المكتب بفاعلية.

وأضاف في رسالة إلى كومي نشرها البيت الأبيض “من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد الثقة العامة في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون”.

وأبلغ ترامب كومي في الرسالة أنه قبل توصية وزير العدل جيف سيشنز بأنه لم يعد يمثل قيادة فعالة.

وكانت فترة عمل كومي ستستمر حتى سبتمبر 2023. وكان الرئيس الديمقراطي باراك أوباما قد عين كومي في 2013.