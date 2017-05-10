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أرسنال يواجه ساوثهامبتون بدون النني في البريمييرليج
ارسنال

أرسنال يواجه ساوثهامبتون بدون النني في البريمييرليج

2017-05-10 20:16:15

يلتقي فريق أرسنال الإنجليزي نظيره ساوثهامبتون في لقاء الجولة الـ 26 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمييرليج”

وجاءت تشكيلة أرسنال لتشمل: بيتر تشيك ، كريس هولدينج ، شكوردان موستافي ،ناتشو مونريال ، أليكس تشامبرلين ،كيران جيبس ، ارون رامزي ، تشاكا ،مسعود أوزيل ، اليكسيس سانشيز ، داني ويلباك .

وشهدت التشكيلة غياب اللاعب المصري محمد النني خارج قائمة المباراة.

أما تشكيلة المنافس ساوثهامبتون فجاءت على النحو التالي: فورستر ، سيدريك ، ستيفانيس ، يوشيدا ، بيرتراند ، روميو ، ديفيس ، بروس ، تاديتش ، ريدموند ، غابياديني

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