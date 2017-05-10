أقرت العمومية العادية لبنك “المصري الخليجي” زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 27.7 مليون دولار، عبر الاكتتاب النقدي.

وصدقت العمومية على تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم وفقاً لقواعد القيد، بالإضافة إلى تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك.

ووافق مجلس إدارة البنك الأسبوع الماضي، على تقديم مقترح زيادة رأس المال من 316.3 مليون دولار إلى 344.02 مليون دولار للجمعية العامة غير العادية.

وقال البنك المصري الخليجي، إنه سيتم إعداد دراسة بشأن تمويل زيادة رأس المال المصدر بقيمة 500 مليون جنيه (تعادل 27.55 مليون دولار)؛ بهدف دعم نمو أعمال البنك بشكل متزن يحقق متطلبات البنك المركزي المصري لمعيار كفاية رأس المال.

وفي سياق منفصل ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 29.1% خلال الثلاثة أشهر الأولي من عام 2017 ليصل إلى 121.1 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 93.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2016