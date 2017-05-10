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تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان
محمود عاشور وكيل الازهر السابق

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان

2017-05-10 20:17:02

سأل متصل يدعى صفوت، «هل يجوز صيام يوم الجمعة الموافق النصف من شعبان منفردًا دون يوم قبله أو بعده؟».

ورد الشيخ محمود عاشور خلال برنامج «فتاوي»، على فضائية «dmc»، أنه يفضل صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده، ولكن صومه منفردًا لا حرج فيه.

وتحدث «عاشور»، عن فضل ليلة النصف من شعبان، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله وسلم، «يطلع الله على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المتراحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم».

وأضاف، أن الأعمال ترفع إلى الله في شهر شعبان، ويطلع على التقارير السنوية للعباد، مستشهدا بحديث الرسول «ذلك شهرٌ يغفُل الناس عنه بين رجَب ورمضان، وهو شهرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين، فأحبُّ أن يُرفَع عمِلي وأنا صائِم».

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