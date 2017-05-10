قالت مصادر يمنية، إن الأطراف المتحاربة في محافظة تعز، اتفقت اليوم الأربعاء، على وقف الحرب وإطلاق النار، وفتح معابر مدينة تعز المحاصرة، وتبادل الأسرى.

وأضافت المصادر، أن حزب الرئيس المخلوع وجماعة الحوثيين (الانقلابيين)، وقيادة المقاومة الشعبية وقيادات المحور العسكري وألوية الجيش الوطني (قوات الشرعية) وافقت على تنفيذ المبادرة التي تقدمت بها لجنة مجتمعية، تضم أمين عام المؤتمر البركاني ومحافظ تعز الأسبق وسياسيين آخرين، بخصوص فتح معابر المدينة ورفع الحصار عن تعز وتبادل الأسرى.