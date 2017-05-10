 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 08:57 مساءً
روابط سريعة
اليمن.. اتفاق بين الأطراف المتحاربة لإيقاف الحرب في تعز
اشتباكات في تعز - اليمن

اليمن.. اتفاق بين الأطراف المتحاربة لإيقاف الحرب في تعز

2017-05-10 20:10:05

قالت مصادر يمنية، إن الأطراف المتحاربة في محافظة تعز، اتفقت اليوم الأربعاء، على وقف الحرب وإطلاق النار، وفتح معابر مدينة تعز المحاصرة، وتبادل الأسرى.
وأضافت المصادر، أن حزب الرئيس المخلوع وجماعة الحوثيين (الانقلابيين)، وقيادة المقاومة الشعبية وقيادات المحور العسكري وألوية الجيش الوطني (قوات الشرعية) وافقت على تنفيذ المبادرة التي تقدمت بها لجنة مجتمعية، تضم أمين عام المؤتمر البركاني ومحافظ تعز الأسبق وسياسيين آخرين، بخصوص فتح معابر المدينة ورفع الحصار عن تعز وتبادل الأسرى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3