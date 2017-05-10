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محافظ الغربية يعلن توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق بأكثر من الربع
احمد ضيف صقر

محافظ الغربية يعلن توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق بأكثر من الربع

2017-05-10 20:10:36
خاص - محيط

أكد محافظ الغربية اللواء احمد ضيف صقر على توافر جميع السلع بجميع المجمعات الاستهلاكية وأسواق “تحيا مصر” على مستوى المحافظة بأسعار مخفضة وذلك بنسبة 30% عن المعروض بالأسواق .

وشدد المحافظ - خلال جولته اليوم على عدد من المجمعات الاستهلاكية للإطمئنان على توافر السلع - على تكثيف الرقابة على الاسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار ، لافتا إلى توافر جميع السلع الغذائية والتموينية بكميات كافية تكفى احتياجات المواطنين.

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