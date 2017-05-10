يلتقي فريقا ريال مدريد ونظيره أتليتكو مدريد في لقاء إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب فيسنتي كالديرون

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتفوق الميرنجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

يان أوبلاك، سافيتش، دييجو جودين، خيمنيز، كاراسكو، كوكي، جابي، ساؤول، فيلبي لويس، جريزمان، توريس.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي:

نافاس، مارسيلو، فاران، راموس، دانيلو، مودريتش، كروس، كاسيميرو، إيسكو، بنزيمة، كريستيانو رونالدو.

<p>