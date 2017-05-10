ليلة النصف من شعبان لها "طقوس خاصة" في الإمارات .. تعرف عليها

يعتبر الإحتفال بـ “حق الليلة”، وهي ليلة النصف من شعبان، جزءاً من التراث الإماراتي الأصيل، الذي توارثته الأجيال، ويحرص الأطفال كل سنة على استحضاره بالطواف على ...