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التعليم تتيح أرقام جلوس ومقار لجان الثانوية العامة على موقعها الإلكتروني
الدكتور طارق شوقي - وزير التعليم

التعليم تتيح أرقام جلوس ومقار لجان الثانوية العامة على موقعها الإلكتروني

2017-05-10 20:00:28

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم /الأربعاء/ عن إصدار أرقام جلوس ومقار اللجان الخاصة بطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2017/2016.

وأكدت الوزارة -على موقعها الإلكتروني- أنه يمكن للطالب الاطلاع على رقم الجلوس باستخدام كود الطالب، وذلك من خلال موقع بوابة مركز معلومات وزارة التربية و التعليم

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