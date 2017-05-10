





أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل جديدة في ضبط عناصر تشكيل عصابى يتزعمه رجل أعمال لبنانى تخصص في تصنيع الأقراص المخدرة ومخدر الحشيش والاتجار فيها، وضبط بحوزتهم ما يقرب من أربعة أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 437 كيلو جراما من أقراص مخدر الكبتاجون بإجمالي 3 ملايين قرص، وعملات محلية وأجنبية داخل مصنع ومخزن بمحافظتي القاهرة وبنى سويف.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الأونة الأخيرة بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عناصر تشكيلًا عصابيًا شديد الخطورة يضم «مصريين وجنسيات أخرى» في مجال جلب شحنات من الحشيش من دولتين عربيتين لداخل البلاد فضلًا عن قيامهم بإعداد وتجهيز مصنع للبدء في تصنيع ذلك المخدر لمضاعفة كمياته وتصنيع أقراص الكبتاجون المخدرة وذلك بالمنطقة الصحراوية الكائنة جنوب طريق الكريمات -الزعفرانة بمحافظة بنى سويف، واستقدموا متخصصين في مجال التصنيع من الدولتين وبدءوا إنتاج كميات كبيرة من هذين المخدرين وتمكنوا من نقل كميات منها وإخفائها بداخل مخزن كبير مُعد لذلك بالمنطقة الصحراوية غرب طريق الدائرى والأوسط بالقرب من مشروع مدينتى محافظة القاهرة وقاموا بترويج كميات منها على عملائهم بمحافظات “القاهرة، الشرقية، السويس، جنوب سيناء، وبعض محافظات الوجه القبلى” بالاستعانة بالعديد من العناصر المنحرفة.

وتمكنت قوات الأمن من رصدهم والوقوف على مظاهر أنشطتهم الإجرامية وهم: “سليمان ف. ا”، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وصاحب مصنع ملابس بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومقيم بمنطقة مدينتى بمحافظة القاهرة، ونجله “عبدالرحمن”، و”محمد عماد “، “طلال م. س”، صاحب شركة مقاولات، ومقيم بمحافظة جنوب سيناء وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، نجله “عبدالرحمن”، شريك بشركة مقاولات، ومقيم بذات العنوانين سكن والده، “عتمان ف. ح” شهرته عتمان شتيوى، مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، سبق اتهامه في قضيتى “مخدرات”.

وفى ضوء ما أكدته التحريات وما أثمرت عنه عمليات الرصد والمتابعة الميدانية وعقب اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وبمشاركة فاعلة من قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن “السويس، جنوب سيناء، بنى سويف، مطروح” ونفاذًا لإذن النائب العام تم استهداف المتحرى عنهم والمأذون بتفتيشهم بمحل إقامتهم ومسرح أنشطتهم بمحافظات” القاهرة - الشرقية – السويس – جنوب سيناء – مطروح – بنى سويف” وذلك وفقًا لخطة ضبط في آن واحد أسفرت عن ضبط الأول والثانى والثالث بنطاق مشروع مدينتى بمحافظة القاهرة مُحرزين وحائزين للمضبوطات 10 طرب من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، 20 كيس من مخدر الكبتاجون وزنت 3،500 كيلو جرام، ومبالغ مالية إجمالية “5،480 ألف جنيه - 5،120 ألف دولار أمريكى”– 8 هاتف محمول، السيارات أرقام ” أ وج 489 – وس ع 985 – ج س هـ 471”.

كما أسفر تفتيش مصنعه بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عن ضبط مبالغ مالية إجمالية “693،595 ألف جنيه - 55،208 ألف دولار أمريكى – 102،500 ألف ريـال سعودى”.

وضبطت قوات الأمن الرابع حال تواجده بالسيارة رقم “ط س ط 4618” بنطاق إقامته برأس سدر بمحافظة جنوب سيناء محرزًا وحائزًا للمضبوطات مبلغ مالى وقدره “10،680 ألف جنيه مصرى”، 5 هاتف محمول، جهاز تابلت.

كما أسفر تفتيش مسكنه الكائن بمحافظة السويس عن ضبط مبالغ مالية “10100 جنيه - 620 جنيه سودانى – 10 ريـال سعودى”، أسفر تفتيش مسكن الخامس الكائن بمحافظة السويس عن ضبط كيس لمخدر الكبتاجون وزنت 175 جراما، قطعة من مخدر الحشيش اللبنانى وزنت 10 جرام.

وضبط السادس حال تواجده في السيارة رقم “ج هـ ى 5282” بمنطقة سكنه بالنجيلة بمحافظة مطروح حائزًا ومحرزًا المضبوطات 12 طربة من مخدر الحشيش اللبنانى وزنت 2،500 كيلو جرام، 5 كيس من مخدر الكبتاجون 5000 قرص، مبلغ مالى 7675 جنيه مصرى، 3 هاتف محمول.

وأسفرت عمليات استهداف المصنع الكائن بنطاق الظهير الصحراوى بطريقى الكريمات -الزعفرانة بمحافظة بنى سويف عن ضبط مولد كهربائى عالى الجهد، مولد كهربائى متوسط الجهد، كمبروسر هواء، 2 مفرمة كهربائية كبيرة الحجم، 2 آلة خلط، ماكينة تصنيع أقراص مخدرة،5 مكبس هيدورليك، 3 موتور كهرباء، ثلاجة،2 تكييف، كلارك، أدوت تغليف، كمية من مخدر الإفدرين وزنت 52 كيلو جرام، 1034 طلقة نارية عيار 7،62×54،30 شنطة كبيرة الحجم تحوى كميات كبيرة من طرب الحشيش المغربى ماركة “بسكوته” وزنت 792 كيلو جرام.

بينما تمكن المتهم الخامس ومرافقيه القائمين على عملية التصنيع من الهروب بالسيارة المأذون بتفتيشها “ط س 4836” حال استشعارهم بقدوم القوات تجاههم على مشارف تلك المنطقة الوعرة وحال الكتل الصخرية الكبيرة التي وضعها الخامس ومرافقيه على المدق المؤدي إليهم.

وأسفرت عمليات تفتيش المخزن المعد بالمنطقة الصحراوية غرب الطريق الدائرى الأوسط بالقرب من مشروع مدينتى عن ضبط 143 جوالا تحوى كميات كبيرة من طرب الحشيش اللبنانى والمغربى وزنت جميعها 2966 كيلو جرام، 15 شنطة كبيرة الحجم تحوى كميات من أقراص الكبتاجون المخدرة وزنت 433،500 كيلو جرام.

كما ضبطت قوات الأمن بعض الأشخاص بمحيط المخزن حال هروبهم بسيارة تويوتا نصف نقل بدون لوحات وهم: “سالم ع. س”، عاطل، من محافظة جنوب سيناء، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، “عويض س.ع”، عاطل، من محافظة الشرقية، ومقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، نجل شقيقه “محمد ع.س”، عاطل، من محافظة الشرقية، ومقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

واتضح توليهم حراسة تلك المنطقة الصحراوية دون علمهم بما يحوى المخزن، بمواجهة المتهمين المضبوطين المأذون بتفتيشهم بما أسفر عنه عمليات الضبط أيدوا ما أكدته التحريات وإحرازهم وحيازتهم للمضبوطات والمبالغ النقدية من متحصلات أنشطتهم الإجرامية واستخدامهم السيارات وأدوات التصنيع والهواتف في عمليات التصنيع والترويج لحسابهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.