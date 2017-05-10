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الذهب يواصل التراجع عالميا ويسجل ١٢٢٢دولارا للأوقية

الذهب يواصل التراجع عالميا ويسجل ١٢٢٢دولارا للأوقية

2017-05-10 19:18:08

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وسجل سعر الجرام عيار ٢١ نحو ٦١٢ جنيهًا، وسجل الجرام عيار ١٨ نحو ٥٢٤ جنيها.

وسجل الجرام عيار ٢٤ نحو ٦٩٩ جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب نحو ٤٨٩٦ جنيها.

وسجل السعر العالمي نحو ١٢٢٢ دولارًا للأوقية.

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