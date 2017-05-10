استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 سفينة منها 4 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة .

جاء ذلك في بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، موضحا أنه بذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق، غادر الميناء قطار بحمولة ألف و319 طن قمح و123 سيارة بحمولة 6 آلاف و236 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 105 آلاف و888 طنا..بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 147 ألفا و863 طنا..وشملت حركة الصادر من الميناء 8 آلاف و900 طن يوريا و4 آلاف و500 طن علف و5 آلاف و600 طن رمل