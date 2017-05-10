أصيب 4 عمال عقب انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بمخطط ولي العهد في مكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية /واس/، اليوم /الأربعاء/ - عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة الرائد نايف الشريف قوله - إن غرفة العمليات تلقت بلاغا اليوم بشأن انهيار شدة خشبية أثناء عملية صب سقف مبنى قيد الانشاء بمخطط ولي العهد، تقدر أبعادها بـ (18×25) م ويقدر أبعاد الجزء المنهار بـ (6×8)م.

وأوضح نايف، أن الحادث أسفر عن إصابة 4 من العمال في الموقع بإصابات متوسطة، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية .