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إصابة 4 عمال إثر انهيار سقف مبنى بمكة المكرمة
انهيار سقف

إصابة 4 عمال إثر انهيار سقف مبنى بمكة المكرمة

2017-05-10 19:15:13

أصيب 4 عمال عقب انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بمخطط ولي العهد في مكة المكرمة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية /واس/، اليوم /الأربعاء/ - عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة الرائد نايف الشريف قوله - إن غرفة العمليات تلقت بلاغا اليوم بشأن انهيار شدة خشبية أثناء عملية صب سقف مبنى قيد الانشاء بمخطط ولي العهد، تقدر أبعادها بـ (18×25) م ويقدر أبعاد الجزء المنهار بـ (6×8)م.
وأوضح نايف، أن الحادث أسفر عن إصابة 4 من العمال في الموقع بإصابات متوسطة، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية .

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