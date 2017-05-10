جمارك نويبع تسجل 9 .156 مليون جنيه إيرادات خلال 4 أشهر2017-05-10 19:11:56
بلغ إجمالي إيرادات الإدارة العامة لجمارك نويبع خلال الفترة (يناير– أبريل) 2017 نحو 156 مليونا و991 ألفا و260 جنيها.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم تحصيل 608ر38 مليون جنيه إيرادات سيادية و909ر112 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة ونحو 472ر5 مليون جنيه لحساب جهات أخرى.
وأضاف المصدر أن عدد محاضر التهرب الجمركي خلال 4 أشهر بلغ 41 قضية بتعويضات مليون و847 ألفا و739 جنيها، فيما بلغ عدد الشهادات الجمركية (وارد نهائي – دروباك – ترانزيت – إعفاءات – أمتعة شخصية – صادر) 3982 شهادة.
وأشار إلى أن عدد السيارات المفرج عنها نهائيا 45 سيارة، فيما بلغ عدد الشهادات الجمركية المعفاة من الرسوم 900 شهادة، وبلغت الضرائب الجمركية المعفاة 921ر114 مليون جنيه.
وأوضح أن إجمالي العبارات القادمة والمغادرة بلغ 534 عبارة، وإجمالي الركاب 959ر86 ألف راكب، وعدد الشاحنات بنظام الإفراج المؤقت خلال 4 أشهر 580ر14 شاحنة، والسيارات الملاكي بنظام الإفراج المؤقت 378 سيارة، والأتوبيسات 470 أتوبيسا.
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