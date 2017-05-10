شدد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط اليوم على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.

وأكد المحافظ - خلال رئاسته لاجتماع المحافظة التنفيذي بالمحافظة اليوم /الأربعاء/ - ضرورة التزام العاملين بجميع المصالح الحكومية بتوقيتات العمل الرسمية وانتظام سير العمل، وإعداد تقارير توضح إنجازات كل مديرية وكل مدير على حده بما يوفر الخدمة الأمثل للمواطنين والعمل على ضرورة تطوير مصنع المخلفات الصلبة والزراعية بالمحافظة وحصر كافة المشروعات التي تمت فعليا على أرض المحافظة ومتابعتها من خلال تقرير شهري لمعرفة الإنجازات التي تتم بها .

وقرر المحافظ تركيب شاشات عرض توضح درجات الحرارة بالمحافظة، بهدف اتخاذ الحيطة والحذر في حالات ارتفاع درجات الحرارة وتنسيق وجهات العمارات السكنية لجميع الأحياء بكافة مدن المحافظة .