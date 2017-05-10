مدير العلاقات الخارجية بـ”جهينه”: المسؤولية الاجتماعية فى مصر يجب أن تتماشى مع التطورات العالمية قالت بسنت فؤاد مديرة العلاقات الخارجية بشركة جهينه للصناعات الغذائية، ان المسؤولية المجتمعية لها أهمية كبيرة فى اى بلد، وتحتاج لتضافر كل الجهود الحكومية والمجتمع المدنى والخاص، مشيرة إلى ان شركة جهينه تعمل على تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال 4 محاور وهى التطوير الصناعى وتقوم على تنفيذ مشروعات تدعم تطوير القطاعات الصناعية ضاربة المثال بمشروع الشركة لتطوير المزارع المتعاونة مع الشركة.

واكدت خلال مشاركتها بمؤتمر المسؤولية الاجتماعية، على ان الشركة تعمل على تطوير 25 مزرعة وتم تركيب أنظمة تبريد لها بهدف زيادة معدلات إنتاجها من الألبان وبجودة عالية، خلاف التدريب والتأهيل الفنى، لافته إلى ان الشركة تتعامل مع 115 مزرعة. وأشارت إلى ان المحور الثانى يتمثل فى البيئة ويتضمن مشروعات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة واستخدام إطلاق النظيفة، والمحور الثالث الصحة وهو ملف ضخم لا تستطيع الحكومة بمفردها ان تتحمله وتحتاج لجهود مكثفة من مختلف الجهات المعنية.

وأوضحت ان المحور الرابع يتمثل فى الشباب والرياضة ودعم المؤسسات الرياضية والشبابية وتقديم نماذج ناجحة فى هذا الامر. وأكد على ان الشركة تركز على دعم وتنمية مناطق الصعيد، لافتة إلى ان مفهوم المسؤولية الاجتماعية تطور على مستوى العالم بشكل كبير حيث لم يقتصر على التبرع والعمل الخيرى ليشمل التنمية بمفهومها المتكامل.

