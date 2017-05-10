الشيخ زويد تسجل 15 ألف حالة زواج لبدو العريش2017-05-10 19:00:19
أتمت اللجنة التي شكلها اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء توثيق 15 حالة زواج قبلي بالمجان لأبناء الشيخ زويد من المقيمين بتجمعات مختلفة في منطقة الروضة ببئر العبد، من بينهم أحد المسنين الذي قارب عمره مائة عام، وذلك لأول مرة حيث كان الزواج يتم في البادية عن طريق الوهبة أو القصلة دون استخراج أوراق رسمية لإثبات وقائع الزواج.
وقالت نوال سالم مقررة فرع المجلس القومى للسكان بشمال سيناء -في تصريح اليوم الأربعاء- إنه تم توثيق الحالات من خلال اللجنة المشكلة بقرار من اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء للقيام بأعمال توثيق حالات الزواج واستخراج جميع الأوراق الثبوتية لأبناء المحافظة ، وخاصة أهالى الشيخ زويد ورفح المقيمين فى التجمعات المختلفة بالمجان على نفقة المحافظة.
وأضافت أن التوثيق يتم بعد القيام بإجراء استبيان لأسباب عدم قيام المتزوجين بتوثيق عقود الزواج، وتم تكليف مأذون شرعي يرافق اللجنة لإتمام توثيق العقود وحالات الزواج، موضحة أنه كان من بين الحالات التى تم توثيقها مسن قارب المائة عاما ، حيث أنه من مواليد عام 1914 وكان قد تزوج وفقا لما كان متبعا فى البادية وتم توثيق زواجه مع توثيق زواج أحد أنجاله البالغ من العمر 60 عاما.
وأعلنت مقررة الفرع أنه يتم من خلال القوافل المتكاملة المشارك فيها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وبعض الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني المرور على الأسر القادمة من الشيخ زويد ورفح والمقيمة فى عدة تجمعات بالعريش وبئر العبد ، حيث تم تجميع احتياجاتها ومن ضمنها توثيق الزواج القبلي.
ولفتت إلى استمرار مركز الخدمات السكانية للأسرة البدوية التابع لفرع المجلس القومى للسكان فى توثيق حالات الزواج القبلى واستخراج الأوراق الثبوتية اللازمة مجانا ، وأنه مستمر أيضا فى استقبال جميع الحالات من الأسر البدوية بمختلف مراكز المحافظة لمساعدة الأسر على استخراج جميع الأوراق الثبوتية من بطاقات رقم قومى وشهادات ميلاد وتوثيق الزواج القبلى.
بدورهم، أعرب أصحاب الحالات الموثقة عن شكرهم وتقديرهم لجهود الدولة فى استخراج الأوراق الثبوتية لهم بالمجان، وأكدوا أن ذلك يحفظ حقوقهم ويتيح لهم الحصول على كافة حقوق المواطنة ومن أهمها قيد المواليد وتسجيل حالات الزواج واستخراج بطاقات الرقم القومي، وكذلك استخراج جوازات سفر تمكنهم من الحج والعمرة
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