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نائب يتهم وزير قطاع الأعمال بمشاركة مافيا الأراضي في المطرية
وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عاطف مخاليف‎

نائب يتهم وزير قطاع الأعمال بمشاركة مافيا الأراضي في المطرية

2017-05-10 19:12:31

اتهم النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع “مافيا” الأراضى بدائرة المطرية.

وقال مخاليف في كلمته بالجلسة العامة اليوم، إن الوزير أشرف الشرقاوى، سهل لمافيا الأراضى الحصول على قطعة أرض تبلغ مساحتها 7000 متر مربع.

وتابع بأنه تم الاتفاق من قبل مع محافظ القاهرة على تخصيص تلك الأرض لمرافق المطرية والسوق وأوضح، أن “سعر المتر في هذه الأرض يبلغ 50 ألف جنيه، وقطعة الأرض يبلغ سعرها 350 مليون جنيه، إلا أن الوزير شارك مافيا الأراضي بالمطرية بها بمبلغ 20 مليون جنيه فقط”.

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