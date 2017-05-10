قرر رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي، اليوم /الأربعاء/ حل البرلمان بعد تصويت نواب البرلمان لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عيسى مصطفى.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن هذه الخطوة تعني أن الدولة البلقانية من المرجح أن تجري انتخابات برلمانية قبل عام من موعدها المقرر في 2018.

ووافق برلمان كوسوفو صباح اليوم على إقالة حكومة البلاد برئاسة عيسى مصطفى وذلك في اقتراع لسحب الثقة من الحكومة.

وذكرت القناة أن 78 عضوا من أصل 120 وافقوا على إقالة من الحكومة التي تتهمها المعارضة بالفشل في الوفاء بتعهدات الانتخابات وخلق حالة من عدم الثقة في أوساط الشعب.