تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان يرافقه محافظ الفيوم التطويرات بمستشفى الفيوم للتامين الصحى تمهيدا لإعادة تطوير افتتاحها بتكلفة بلغت 38.5 مليون جنيها.

وقال وزير الصحة والسكان خلال الجولة ،إنه تم وضع حجر الاساس لها منذ يناير1999، وتم البدء فى تشغيلها فى يونيو 1999 بتكلفة اجمالية 45 مليون جنية منها 21 للانشاءات و24 للتجهيزات الطبية وغير الطبية ، حيث تم زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى من 200 إلى 366 سريرا ، وتم البدء فى اعمال تطوير المستشفى ورفع كفاءتها فى يونيو 2013 بتكلفة بلغت 38.5 مليون جنيها.

وتابع أن المستشفى نسبة الاشغال بها 70% حيث يجرى بها 943 عملية جراحية شهريا ، ويشمل التطوير 12 سرير بالاستقبال و 15 للرعاية ، و13 حضاة للاطفال ، و40 للغسيل الكلوى ، و15 سرير للعمليات.

وأثنى وزير الصحة والسكان على الخدمة المقدمة بالمستشفى وقرر صرف شهر مكافأة للعاملين نظرا لما وجده من انتظام وحسن سير العمل ، وأكد أن هذة المستشفى تعد هى الأفضل بالمحافظة الا ان يتم الانتهاء من مستشفى الفيوم العام الجديد.

ووجه بالتعاقد مع اساتذة فى جميع التخصصات من الجامعات للعمل بالمستشفى ، وتزويد المستشفى باطباء نواب جدد ، وزيادة أجهزة تنفس صناعى بالحضانات والرعايات .

كما وجه بتدريب التمريض على مهارات الحاسب الآلي وحصولهم على شهادة الIcdl ، على أن تتكفل الوزارة بمصاريف التدريب، ووجه بميكنة الصيدليات ، وزيادة اعداد التمريض بالحضانات.