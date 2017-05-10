التقى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، اليوم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمكتب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة .

وقال سلامة ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن اللقاء تم بناء على دعوة من الوزير لتقريب وجهات النظر وفتح صفحة جديدة بين النقابة ورئيس نادي الزمالك، وطَي صفحة الخلافات وانهاء المشكلات المتعلقة بالعضويات الحالية، اضافة الى فتح باب العضوية مجددا للصحفيين اعتبارا من السبت وحتى الأربعاء المقبل ، حيث يقوم الراغبون من الزملاء بسحب استمارات العضوية من النقابة .

واوضح أنه تم الاتفاق على تقسيط مبلغ العضوية وقيمته٢١ ألف جنيه على ثلاث دفعات.

ولفت سلامة إلى أنه خلال الجلسة قدم منصور الدعوة له ووفد من النقابة لزيارة النادي وتفقد منشآته، ووعد النقيب بالاستجابة ، داعيا رئيس النادي الى القيام ايضا بزيارة الى النقابة.