 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 07:30 مساءً
روابط سريعة
"سلامة" يلتقي مرتضى منصور لفتح عضويات جديدة
عبدالمحسن سلامة مدير تحرير صحيفة الأهرام‎

"سلامة" يلتقي مرتضى منصور لفتح عضويات جديدة

2017-05-10 18:40:58

التقى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، اليوم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمكتب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة .

وقال سلامة ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن اللقاء تم بناء على دعوة من الوزير لتقريب وجهات النظر وفتح صفحة جديدة بين النقابة ورئيس نادي الزمالك، وطَي صفحة الخلافات وانهاء المشكلات المتعلقة بالعضويات الحالية، اضافة الى فتح باب العضوية مجددا للصحفيين اعتبارا من السبت وحتى الأربعاء المقبل ، حيث يقوم الراغبون من الزملاء بسحب استمارات العضوية من النقابة .

واوضح أنه تم الاتفاق على تقسيط مبلغ العضوية وقيمته٢١ ألف جنيه على ثلاث دفعات.

ولفت سلامة إلى أنه خلال الجلسة قدم منصور الدعوة له ووفد من النقابة لزيارة النادي وتفقد منشآته، ووعد النقيب بالاستجابة ، داعيا رئيس النادي الى القيام ايضا بزيارة الى النقابة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3