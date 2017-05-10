أعربت الصين عن أسفها للحادث الذي أودى بحياة 11 طفلا، خمسة منهم من كوريا الجنوبية وسائقهم عندما اصطدمت حافلة مدرسية بجدار نفق واشتعلت فيها النيران في مدينة ويهاى بمقاطعة شاندونج بشرق الصين أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كونج شوانج -في تصريح اليوم الأربعاء- إن القيادة الصينية قدمت تعازيها لسول ولأهالي الضحايا المكلومين في فقدان صغارهم، وتعهد بأن تقدم الصين ما تحتاجه أسر الأطفال من دعم ومساعدة في مصابهم الأليم، مؤكدا حرص السلطات الصينية على البقاء على تواصل مع سول من خلال القنوات الدبلوماسية للتعامل مع تلك المأساة.

كانت السلطات المحلية في مقاطعة شاندونج قد أفادت أمس بأن حادث الحافلة وقع في حوالى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت بكين، ولقى خمسة أطفال يحملون الجنسية الكورية الجنوبية وستة أطفال صينيين والسائق مصرعهم، أما المدرس الذي كان بصحبة الأطفال بالحافلة فأصيب بحروق خطيرة.

وأشارت إلى أن الأطفال الضحايا كانت تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات، وأن التحقيقات ما زالت جارية في ملابسات الحادث.

يذكر أن مدينة ويهاي يعيش بها الكثير من المغتربين من كوريا الجنوبية، حيث تعمل فيها فروع أكثر من 700 شركة كورية جنوبية.