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السجن 5 سنوات غيابيا لمحافظ المنيا الأسبق
محافظ المنيا السابق دكتور مصطفى عيسى

السجن 5 سنوات غيابيا لمحافظ المنيا الأسبق

2017-05-10 18:36:53

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء برئاسة المستشار معوض محمد محمود، بمعاقبة الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا الأسبق المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، و22 آخرين، بالسجن 5 سنوات غيابيا، وثلاثة آخرين بالسجن 3 سنوات حضوريا. لاتهامهم في احتجاز وتعذيب عدد من منسقي حركة (تمرد) بمقر حزب الحرية والعدالة المنحل، عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013.

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم غيابيا ممدوح مبروك مدير مكتب الإرشاد، والدكتور ضياء المغازي أمين حزب الحرية والعدالة المنحل، و3 نواب سابقين.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة يوم 4 أبريل الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، وقررت التأجيل لجلسة اليوم للنطق بالحكم.

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