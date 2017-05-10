السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة2017-05-10 18:50:57
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في إطار العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ولاسيما في مجالات الطاقة التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال توفير المنتجات البترولية لمحطات توليد الكهرباء، مما ساعد على تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة أكد خلال الاجتماع أنه سيتم خلال أيام طرح 4 مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص في محافظات الصعيد، يتضمن كل مجمع 200 مصنع. وأشار كذلك إلى قرب الانتهاء من تجهيز أول دفعة من مصانع مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي، وتزويدها بالماكينات والمعدات اللازمة، لبدء تجارب التشغيل في نهاية شهر مايو المقبل.
كما أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى مواصلة جهود إصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً تحقيق الشركات صافي ربح بلغ 1.6 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2015/2016، ارتفع ليصل إلى 2.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بحيث تحقق تحسناً ملموساً في مستوى حياة المواطنين وتوفر مزيداً من فرص العمل للشباب، مشدداً على أهمية سرعة الإنجاز مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، أسوة بما تم في مشروع حقول الغاز الطبيعي بغرب الدلتا، والتي بدأ إنتاج مرحلته الأولى قبل موعدها المقرر بثمانية أشهر.
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