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مشاجرة بين متسولتين بشارع عبد العزيز وسط القاهرة على طفل صغير
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مشاجرة بين متسولتين بشارع عبد العزيز وسط القاهرة على طفل صغير

2017-05-10 18:34:40

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو لمشاجرة بين متسولتين بشارع عبد العزيز وسط القاهرة، على طفل صغير كل منهن تقول إنه ابنها.

وأظهر مقطع الفيديو المتسولتين وههما تضربان بعضهما بقوة، حتى سقطت الأولى أرضًا، والثانية وجهت ضربات عنيفة للطفل مما أدى إلى دخوله في حالة إغماء.

وقال صاحب المحل الذي حدثت أمامه المشاجرة في الشارع عبر حسابه الشخصي، إن هاتين السيدتين تتسولان في الشارع منذ فترة طويلة وهذه المرة الأولى التي يشاهد فيها هذا الطفل معهن، مؤكدًا أن بعض أصحاب المحلات سلموهن لقوات الشرطة المتواجدة في المنطقة.

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