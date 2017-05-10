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وزير الأوقاف: 300 جنيه مكافأة لجميع العاملين
وزير الاوقاف محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: 300 جنيه مكافأة لجميع العاملين

2017-05-10 18:34:02

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف 300 جنيه مكافأة جهود غير عادية لجميع العاملين بوزارة الأوقاف، على أن يتم صرف المبلغ المقرر في الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

وتصرف المكافأة وفقًا للضوابط الآتية: «الانتظام في العمل وأداء مهامه على الوجه الأكمل، وألا يكون الموظف محالًا إلى أي محاكمة تأديبية، أو تمت مجازاته من المحكمة التأديبية أو النيابة الإدارية أو العامة أو أي من جهات التحقيق الرسمية بالدولة خلال العام المالي الحالي».

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