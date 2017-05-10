

نفى أشرف صلاح، مدير عام العلاقات الثقافية بوزارة الآثار، الخبر الذي تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بشأن إقامة أحد أمراء العائلة المالكة السعودية حفلًا ضخمًا للزواج من حبيبته أمام أهرامات الجيزة بتكلفة بلغت 40 مليون دولار أمريكي.

وأكد أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة وأن الوزارة لم يرد لها أي طلب من هذا القبيل ولم تصدر أي تصريح أو موافقة بذلك الشأن، مضيفًا أن وزير الآثار الدكتور خالد العناني أصدر قرارًا بوقف إقامة حفلات الزفاف بالمناطق الأثرية.

وأكد أشرف محيي مدير عام منطقة آثار الجيزة، أنه لم يتم إقامة أي حفلات زفاف بالآونة الأخيرة وما تم تداوله مجرد شائعات لا تمس للحقيقة بأي صلة.