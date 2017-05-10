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الأردن وتونس يوقعان محضرا للتعاون العسكري المشترك
السبسي والملك عبد الله الثاني

الأردن وتونس يوقعان محضرا للتعاون العسكري المشترك

2017-05-10 18:14:04

وقعت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والقوات المسلحة التونسية، اليوم الأربعاء بعمان، محضرا للتعاون العسكري المشترك.

ووقع المحضر عن الجيش الأردني رئيس هيئة التخطيط الإستراتيجي والموارد الدفاعية العميد المهندس نصار العثامنه، وعن الجيش التونسي رئيس أركان جيش الطيران أمير اللواء محمد فؤاد العلوي.

وذكر بيان صادر اليوم عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن المحضر يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين.

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